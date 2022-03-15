В Нижнем Тагиле задержали мужчину по подозрению в педофилии

15.03.2022 13:27
10 марта сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. По информации АН «Между строк», потерпевшая и мужчина были ранее знакомы, но не близки.
Подвыпивший Казанова пригласил девушку к себе домой в квартиру на улице Мира, где совершил с ней действия сексуального характера. Когда школьнице удалось выбраться, она сразу позвонила матери, которая, в свою очередь, обратилась в полицию.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Изнасилование”. У рецидивиста очень богатое прошлое. Он был судим за кражи, аварию, побои, разбой. Он уже в СИЗО», — пишет «Комсомольская правда».