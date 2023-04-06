В Нижнем Тагиле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«Приставом-дознавателем Тагилстроевского районного отделения судебных приставов, совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска ОП № 20 МУ МВД России “Нижнетагильское”, был задержан мужчина, обвиняемый по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). Он был объявлен в розыск мировым судьей судебного участка № 6 Тагилстроевского района, так как скрывался от правосудия. Ранее обвиняемый был неоднократно судим. После задержания мужчину незамедлительно доставили в суд», — отметили в ведомстве.

В ходе совместных профилактических мероприятий полиции и судебных приставов-исполнителей на территории Свердловской области задержаны 18 человек, из них 5 находились в федеральном розыске, а двое были задержаны по постановлениям судебных приставов-дознавателей о розыске подозреваемых.