В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который решил вернуть бывшую подругу с помощью топора

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 36-летнего мужчину, который размахивал топором на станции Смычка. Как сообщили в Линейном отделе МВД России, вечером 30 января 2022 года пьяный мужчина таким нетривиальным способом решил напугать подругу и добиться продолжения прерванных по её инициативе отношений.

Злоумышленник вёл себя вызывающе, оскорблял женщину, ругался и угрожал возлюбленной физической расправой. По словам женщины, она знала наверняка, что задержанный может исполнить свои «обещания».

В отношении задержанного дознаватели Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.