В Нижнем Тагиле задержали мошенников, вымогавших деньги за несуществующие ДТП

Полицейские Нижнего Тагила задержали преступную группу мошенников, которые вымогали деньги за несуществующие ДТП. Оперативники установили их причастность к совершению пяти преступлений в Нижнем Тагиле и четырёх в Заречном. Сейчас они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в других городах Свердловской области.

Как рассказали в МВД, члены банды звонили горожанам и говорили, что их родственники спровоцировали дорожную аварию. После они предлагали заплатить за непривлечение к уголовной ответственности. Если потерпевшие не замечали ничего подозрительного, то они просили родных собрать пакет со всем необходимым для передачи в больницу, а после отдать его вместе с деньгами курьеру.

«Сотрудникам полиции удалось вычислить двоих подозреваемых в мошенничестве с помощью камер видеонаблюдения. В результате спецоперации машина, на которой передвигались злоумышленники, была задержана на выезде из Нижнего Тагила. В салоне автомобиля были обнаружены подготовленные пенсионерами пакеты, в которых лежали домашние тапочки, белье и умывальные принадлежности. Также были изъяты более 150 тысяч рублей и несколько банковских карт», — уточнила представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль задержали на выезде из Нижнего Тагила в районе посёлка Ленёвка. За рулём находился 24-летний владелец машины, на пассажирском сиденье — его 35-летняя напарница. Оба проживают в Екатеринбурге.

Мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, отказался от дачи показаний. А вторая задержанная рассказала полицейским подробности. Она призналась, что в конце прошлого года уволилась из магазина. В поисках работы женщина разместила резюме на нескольких сайтах, после чего ей написал неизвестный с предложением подработать курьером. Женщине требовалось выезжать в разные города области и забирать у людей посылки. По словам подозреваемой, с каждой «вырученной суммы» ей причиталось 4000, водителю — 3000. Остальные деньги женщина переводила на указанные банковские карты.

Сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемые в день задержания обманули трёх пенсионеров. У каждого они похитили 100 тысяч рублей. Ещё два преступления задержанные совершили 28 декабря в Ленинском районе Нижнего Тагила. Жертвами преступлений стали 88-летний пенсионер и 85-летняя женщина, у которых мошенники похитили по 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям. Граждан, кто пострадал от действий этих людей, но по каким-то причинам не сообщил об этом в полицию, просят обратиться в отдел МВД по месту жительства или позвонить в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02 или на линию 02.