В Нижнем Тагиле задержали магазинного воришку-меломана (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле по подозрению в краже задержан 28-летний мужчина. Инцидент произошёл 28 июля в магазине DNS на улице Садовой. Как видно на записи с камер наблюдения торговой точки, около полудня в магазин зашёл молодой человек и тайком вынес портативную колонку стоимостью почти 13,5 тысячи рублей.

«В отделе полиции 18 по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). По подозрению в совершении преступления установлен и задержан уроженец города Ивдель 1992 года рождения, ранее неоднократно судимый», — рассказали TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции отметили, что на момент задержания молодой человек уже успел продать имущество. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а также проводятся мероприятия по поиску похищенного товара.