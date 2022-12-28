В Нижнем Тагиле задержали иностранца-наркодилера

В Нижнем Тагиле в районе Красного Камня сотрудники патрульно-постовой службы задержали 19-летнего иностранца с 50 граммами героина. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в тот день на территории гаражного кооператива на улице Карла Либкнехта полицейские заметили молодого человека, который, стоя по колено в снегу, озираясь по сторонам, что-то внимательно искал.

«Полицейские, увидев, как молодой человек что-то положил в карман, тут же окликнули его, представились, предъявили служебные удостоверения. По всему поведению молодого человека можно было предположить, что его находка содержит запрещённые вещества. Когда сотрудники ППС стали задавать вопросы о цели нахождения в столь отдалённом месте, тот заметно занервничал, и полицейские приняли решение доставить человека в отдел полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” для разбирательства», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

При личном досмотре в куртке у иностранного гражданина нашли свёрток, обмотанный красной изолентой, внутри которого лежало множество небольших аналогичных пакетов в такой же красной изоленте. В итоге полицейские изъяли у мужчины 101 пакет с героином и ещё около двух десятков таких же свёртков, которые он успел разложить в тайники на территории Ленинского и Дзержинского районов Нижнего Тагила, а также Верхней Салды.

Оперативники установили, что задержанный — уроженец одной из южных республик, приехал в Россию на заработки. Именно такую информацию он указал о себе при регистрации по месту пребывания в Краснодарском крае. На Средний Урал задержанный прилетел неделю назад. Снял в центре Нижнего Тагила жильё и приступил к «работе». В полиции предположили, что иностранец решил пойти по криминальному пути и поэтому устроился на вакансию закладчика, чтобы заработать побольше и побыстрее.

Возбуждено сразу несколько уголовных дел по фактам покушения на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, которые будут объединены в одно производство. Подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

За проделанную работу начальник МУ МВД «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров лично вручил сотрудникам ППС почётные грамоты и денежные премии, отметив их профессионализм и бдительность.