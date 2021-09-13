В Нижнем Тагиле задержали грабителей, которые обворовывали дачные участки

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 35-летнего уроженца деревни Сулём и 33-летнюю жительницу посёлка Висим, которые совершили 10 краж из частных домов.

Первые заявления поступили в полицию ещё в июне от жителей посёлка Висимо-Уткинск. В основном грабители проникали именно в дачные дома, там они срывали навесные замки и выламывали входные двери. По словам потерпевших, пропадали электроинструменты, продукты, одежда и другие ценные вещи.

Позднее появилась информация о подобных проникновениях в посёлке Висим. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».

В ходе следствия оперативники выяснили, что к кражам причастны ранее неоднократно привлекавшаяся за подобные преступления жительница Висима и житель Сулёма, который также не раз отбывал наказание за совершение краж.

Сотрудники отдела полиции № 21 выехали в Сулём для задержания подозреваемых, но те успели скрыться. Задержать подельников удалось только в начале сентября в одной из квартир в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила, где они скрывались.

Общий ущерб составил более 140 тысяч рублей. Подозреваемые заключены под стражу и находятся в следственном изоляторе. Следователями следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» устанавливаются места сбыта похищенного имущества.