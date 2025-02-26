В Нижнем Тагиле задержали двух фальшивомонетчиков

Сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области провели анализ ситуации в сфере противодействия изготовлению и распространению фальшивых денег. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского управления Валерий Горелых, за последние 12 месяцев было зафиксировано 95 случаев продажи поддельных банкнот Центрального банка РФ. Из них 43 подделки были пятитысячными, 33 — тысячными и ещё 6 — двухтысячными. С начала текущего года органы внутренних дел зарегистрировали 11 преступлений в этой области.

«Далеко не всем любителям легкого заработка удается остаться безнаказанными. К примеру, фортуна отвернулась от двух жителей Самары, граждан Безрукова и Любимова, которых вычислили и задержали сыщики у одной из гостиниц Нижнего Тагила. Они ездили по небольшим городам, где в ларьках и на рынках сбывали поддельные пятитысячные купюры. Один из задержанных в 2020 году уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ, тогда суд не стал лишать его свободы, назначив условное наказание. Проявленную судом гуманность мужчина не оценил и продолжил противоправную деятельность в другом направлении. Суд, рассмотрев материалы полиции, признал обоих самарчан виновными и на 3 года с целью перевоспитания отправил в места лишения свободы», — отметил полковник Горелых.

По его информации, изъятые банкноты были профессионально изготовлены, и визуально их сложно отличить от настоящих. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 5000 рублей, но также были случаи обнаружения фальшивых банкнот номиналом 100 долларов, 50 и 500 евро, а также 5, 10, 50, 100 и 500 рублей. В основном в поле зрения полиции попадают преступники в возрасте от 20 до 30 лет. Они действуют в местах, где нет камер видеонаблюдения. Обычно жертвами становятся кассиры в магазинах.

«При совершении крупных сделок важно проверять деньги на подлинность в любом банковском учреждении. Если обнаружили подделку, нужно обратиться в территориальный ОВД или по линии 02. Знайте, что запрещено кому бы то ни было передавать или разменивать фальшивки. Действующим законодательством за подобные проступки предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, даже за сбыт одной купюры любого номинала», — заявил Валерий Горелых.