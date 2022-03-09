В Нижнем Тагиле задержали безработного мужчину, который расплачивался в магазинах фальшивыми деньгами

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами. Как сообщили в пресс-группе МО МВД «Нижнетагильское», мужчина оплатил фальшивыми деньгами две пачки сигарет, а сдачей планировал погасить долг в организации микрозаймов.

Купюру номиналом 5000 рублей сотрудники правоохранительных органов обнаружили в торговом павильоне на улице Садовой, где реализуется табачная продукция. Вторая купюра была изъята из торгового павильона на улице Петрокаменской, где была установлена система видеонаблюдения. Как пояснила продавец из последнего павильона, покупатель приобрёл две пачки сигарет. Выглядел он достаточно молодо, поэтому женщина попросила предъявить паспорт. Мужчина рассчитался за товар пятитысячной купюрой. Только после ухода молодого человека продавец засомневалась в подлинности банкноты и вызвала сотрудников полиции.

Из магазина изъяли записи с камер наблюдения, на которых был запечатлён молодой человек. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

По словам задержанного, он приобрёл три поддельные пятитысячные купюры в интернете. Чтобы их разменять, тагильчанин расплатился двумя банкнотами в торговых павильонах. Третью банкноту сотрудники полиции обнаружили в квартире парня. Молодой человек признался, что недавно он остался без работы и оформил несколько микрозаймов. В поисках возможностей погасить долги решил купить фальшивые деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Молодой человек отпущен под подписку о невыезде.

В настоящее время по изъятым банкнотам назначены необходимые технико-криминалистические и дактилоскопические экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления.