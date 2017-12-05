В Нижнем Тагиле задержали банду угонщиков

Сотрудниками ОП № 16 Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору» в отношении троих местных жителей. По информации пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», накануне в дежурную часть обратился 20-летний владелец ВАЗ-2107, который заявил, что неизвестные молодые люди угнали его автомобиль и отобрали телефон.

«Молодой человек рассказал, что в социальной сети дал объявление о продаже своего автомобиля ВАЗ-2107. Через какое-то время с продавцом связался неизвестный, который предложил встретиться и осмотреть автомобиль в центре города. Встречу назначили в тот же день в 17:00 у торгового центра на проспекте Ленина. Приехавшие молодые люди с самого начала вели себя довольно дерзко. Со словами “Теперь машина наша!” псевдопокупатели насильственно посадили хозяина легковушки на заднее пассажирское кресло, один из незнакомцев сел за руль. Злоумышленники вывернули потерпевшему все карманы, в которых нашли ключи от замка зажигания и мобильный телефон. По пути незнакомцы угрожали владельцу автомашины расправой в случае, если он обратится за помощью в полицию. Кроме этого, они потребовали от потерпевшего привезти на следующий день документы на похищенный мобильник и деньги в сумме 5000 рублей. После этого злоумышленники высадили потерпевшего и скрылись на похищенном транспортом средстве», — рассказали подробности в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики обнаружили сам автомобиль и предполагаемого угонщика — ранее судимого за побои и разбой 24-летнего местного жителя, который совсем недавно освободился из мест лишения свободы. В дальнейшем сотрудники полиции задержали ещё двух ранее не судимых фигурантов нападения 19 и 29 лет, которые проживают в соседних домах.

Все задержанные дали признательные показания в совершённом преступлении. Ранее судимый подозреваемый в настоящее время арестован, подельники находятся под подпиской о невыезде.