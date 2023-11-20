В Нижнем Тагиле за выходные в пожарах погибли 2 человека

В ночь на 18 ноября в селе Мокроусское Горноуральского городского округа произошёл пожар. Около 00:17 спасателям поступило сообщение о возгорании бани на частной территории по улице Чапаева. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы, при разборке сгоревших конструкций в 01:15 обнаружили тело 64-летнего собственника участка.

В ликвидации пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 человека из числа добровольной пожарной дружины посёлка. Площадь пожара составила 12 кв. метров.

По предварительным данным, мужчина проживал в бане. Несколько лет назад он лишился дома в результате пожара. Накануне он праздновал свой день рождения.

Предполагаемая причина возгорания — неправильное устройство печи и дымохода. По факту пожара проводится проверка.

Второй крупный пожар произошёл утром в субботу, 18 ноября, в коллективном саду № 10 «ОАО НТМК» в посёлке Черноисточинск. По приезде подразделений было установлено, что горит деревянный садовый дом и надворные постройки. В ходе разборки сгоревших конструкций в 11:53 пожарные нашли тело погибшего мужчины.

На ликвидацию пожара были направлены 2 автоцистерны и 4 пожарных. Внутри дома находилась семья. Они обнаружили горящую стену на кухне. Женщина и её сын успели выбежать из дома. В огне погиб 78-летний мужчина.

Предполагаемая причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.