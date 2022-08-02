В Нижнем Тагиле за выходные госавтоинспекторы поймали 26 водителей-нарушителей 

В Нижнем Тагиле с 29 июля по 31 июля 2022 года сотрудники ГИБДД выявили 26 грубых нарушений ПДД. 13 человек управляли автомобилем без водительского удостоверения, шестеро находились в состоянии опьянения, двое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, пять автолюбителей попались на повторной пьяной езде, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Автоинспекторы напоминают, что в соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ водителям в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев с наложением штрафа в размере 30 000 рублей. При повторном совершении данного нарушения возбуждается уголовное дело по статье 264.1 УК РФ с наложением штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Нижнетагильская госавтоинспекция просит горожан соблюдать закон и напоминает, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель — большая угроза для всех: пассажиров, пешеходов и других автомобилистов.

Обо всех известных фактах грубых нарушений ПДД (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление водителем, не имеющим водительского удостоверения) просят сообщать по телефону дежурной части ГИБДД: 8 (3435) 47-70-01.