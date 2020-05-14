В Нижнем Тагиле за время самоизоляции потребительский долг за электроэнергию вырос на 25%

В Нижнем Тагиле на 14 мая 2020 года потребительский долг за электроэнергию превысил 110 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания», это на 25% больше по сравнению с 1 апреля 2020 года.

Большая доля неплательщиков приходится на население, управляющие компании и ТСЖ. Так, тагильчане задолжали поставщику электричества 52,8 млн рублей, УК и ТСЖ — 30,6 млн рублей. В компании напомнили, что, согласно постановлению правительства РФ № 424, принятому 2 апреля 2020 года, жители и организации, обслуживающие жилой фонд, не освобождаются от обязанности по оплате коммунальных услуг. Документ вводит в качестве меры поддержки временный мораторий на начисление пеней и ограничение поставки электрической энергии, но за ресурсоснабжающей компанией остаётся право взыскивать долги в судебном порядке.

«Антирейтинг должников среди управляющих компаний возглавляет ООО "Фирма "Комфорт-НТ" с долгом 527 тысяч рублей, ООО "Комплексная помощь домам" — 545 тысяч рублей и ООО "Фирма "Комфорт" — 212 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе АО «НТЭСК». Также в перечень злостных должников вошли АО «Почта России» с долгом 1 млн рублей и МУП «Пригородная теплоснабжающая компания» — 334 тысячи рублей.

В компании добавили, что в отношении должников-юрлиц, не занимающихся обслуживанием жилого фонда, возможно применение всех санкций, предусмотренных законодательством и договором с поставщиком: начисление пеней, взыскание задолженности в судебном порядке, а также ограничение поставки энергоресурса.

В АО «НТЭСК» призвали соблюдать платёжную дисциплину и напомнили, что рост задолженности перед генерирующими и сетевыми компаниями ставит под угрозу проведение летней ремонтной кампании и, следовательно, надёжность всего энергокомплекса региона.