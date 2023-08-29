В Нижнем Тагиле за убийство подчинённого осуждён директор торфопредприятия

Пригородный районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес обвинительный приговор в отношении жителя Нижнего Тагила директора ООО «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрия Максимова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает прокуратура Свердловской области.

Государственный обвинитель в ходе судебного следствия представил доказательства того, что Максимов в период с 10 по 12 августа 2021 года на территории торфопредприятия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору с 60-летним работником. В ходе конфликта руководитель, вооружившись неким металлическим предметом, нанёс потерпевшему несколько ударов по голове, отчего тот упал на землю. Затем Максимов погрузил потерпевшего в багажник автомобиля, перевёз на 123-й километр автодороги Екатеринбург — Серов, облил тело легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«Обгоревший труп неустановленного человека в лесном массиве обнаружил мужчина, катаясь на квадроцикле. Очевидец сообщил о жуткой находке в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОП-21 и группа опытных сыщиков под руководством начальника ОВД Нижнего Тагила полковника Абдулкадырова, а также представители Следственного комитета. При проверке баз данных по изъятым отпечаткам пальцев оперуполномоченные установили личность погибшего: им оказался 60-летний житель Дзержинского района. Мужчина проживал в сторожке на территории небольшого предприятия в посёлке Чащино, где подрабатывал сторожем. Руководитель фирмы при первоначально проведённых оперативных мероприятиях был заподозрен в причастности к преступлению. В частности, сыщиков уголовного розыска заинтересовало то обстоятельство, что директор не проявил никакого беспокойства о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий, и не сообщил ни в полицию, ни родным о его пропаже. Сыщики осмотрели иномарку, принадлежащую хладнокровному хозяину “конторы”. В багажнике машины были обнаружены характерные бурые пятна», — отмечал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Пригородный районный суд назначил Дмитрию Масимову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибшего один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.