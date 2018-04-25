В Нижнем Тагиле за три года списали 372 маршрутных «Газели». Жители недовольны

В Нижнем Тагиле за последние три года было списано 372 маршрутных «Газели». Их заменили 134 автобуса вместимостью 41 человек. Об этом сегодня, 25 апреля, на думской комиссии по городскому хозяйству рассказал начальник профильного управления мэрии Владимир Юрченко.

«Мы договорились, что один автобус покупаем — три “Газели” выводим из строя. В первую очередь заменялись транспортные средства с наибольшим сроком эксплуатации. 372 “Газели” мы заменили “ПАЗиками”. Новые автобусы помогают осуществлять посадку пассажиров на промежуточных остановках, а также разгружают перенасыщенную транспортную сеть города. К сожалению, появляется большое количество жалоб, народ требует вернуть “Газели”. Люди недовольны, что стоячие места есть, но они и раньше были — каждому не угодишь», — рассказал Владимир Юрченко.

Сегодня перевозкой пассажиров в Нижнем Тагиле занимаются АПО «Союз-НТ», «Фирма ТАС», СТК «Строитель-Т» и «Тагилтранском». В прошлом году их маршрутки и автобусы перевезли почти 30 миллионов жителей и гостей города. Специалисты управления следят за работой общественного транспорта с помощью системы ГЛОНАСС.