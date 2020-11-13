В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 26 заболевших COVID-19

За сутки в Нижнем Тагиле подтвердили 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлен 321 новый случай, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Помимо тагильчан, случаи заболевания подтверждены у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Синячихи, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышлова, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов, поселка Уральский. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 40 011.

432 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 301 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, 197 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести 1630 пациентов, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 323 человека. Общее число выписанных достигло 32 154. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 874.

В России за последние сутки зафиксировано 21 983 новых случая коронавируса, 411 летальных исходов, полностью выздоровели 18 735 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.