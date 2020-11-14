В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 21 новый случай COVID-19

За сутки в Нижнем Тагиле подтвердили 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 327 новых случаев, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Помимо тагильчан случаи заболевания подтверждены у жителей Екатеринбурга (+116), Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Синячихи, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышлова, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов, поселка Уральский. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 40 338.

30 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 290 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, 184 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести 1539 пациентов, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 332 человека. Общее число выписанных достигло 32 486. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 882.

В России за последние сутки зафиксировано 22 702 новых случая коронавируса, 391 летальный исход, полностью выздоровели 18 626 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели человека.