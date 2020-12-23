В Нижнем Тагиле за сутки выявили 19 новых случаев заражения COVID-19

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 402 случая COVID-19. Из них в Нижнем Тагиле — 19, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 55 341 человек, 3429 из них — в Нижнем Тагиле.

Состояние 586 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 348 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 230 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев — 1376.