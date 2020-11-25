В Нижнем Тагиле за сутки выявили 10 случаев заражения коронавирусом

По данным областного оперштаба, за 24 ноября в Нижнем Тагиле выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области COVID-19 подтвердили у 388 человек, из них 237 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 44 384.

Состояние 569 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 334 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 214 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 956, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2388. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 401 человек. Общее число выписанных достигло 36 580. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19 (общее число смертельных исходов — 980).