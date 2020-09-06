В Нижнем Тагиле за сутки сгорели два дома, автомобиль и строительный вагончик

5 сентября в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло четыре пожара. Сгорели два дома, а также бесхозные автомобиль и строительный вагончик.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, первое сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 11:17 — горел дом в коллективном саду на улице Тагильской. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены и домашнее имущество. В тушении были задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава.

В 17:36 поступило сообщение о пожаре в районе дома № 7 по улице Щорса. Горел бесхозный строительный вагончик. По предварительным данным, причиной происшествия стало замыкание электропроводки.

В 17:40 поступил вызов на ГГМ. У дома № 12 по улице Захарова горел автомобиль ВАЗ-2111. Владелец машины сейчас устанавливается. Как пишет Tagilcity.ru со ссылкой на отдел надзорной деятельности, несколько лет назад владелец поставил свой автомобиль после ДТП на автостоянку.

«В 2020 году администрацией города было выдано предписание о переносе границ автостоянки. Забор перенесли, уменьшив территорию. Автомобиль оказался за границами автостоянки на неохраняемом месте. За последнее время автомобиль лишился остекления, его потихоньку начали разбирать. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём, виновное лицо устанавливается», — рассказали в ведомстве.

В 21:25 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Заречной. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Повреждено домашнее имущество в одной из комнат. В тушении были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. В доме находились четыре собаки, все они погибли.