В Нижнем Тагиле за сутки коронавирусом заразились 11 человек. Всего в Свердловской области заболели 227 жителей

На территории Свердловской области за пошедшие сутки выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+158), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила (+11), Полевского, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Верх-Нейвинского, Красноуфимска, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Ачитского городского округа, Тугулыма, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Кировграда, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского муниципального района. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 32420.

В России за последние сутки выявлено 14 922 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 279 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 617 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 384 235 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 24 002 летальный исход, выздоровели 1 065 199 человек.