В Нижнем Тагиле за сутки коронавирусом заболели 28 человек

На территории Нижнего Тагила за прошедшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в Свердловской области зафиксировано 279 заболевших, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Помимо тагильчан, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+143), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Артёмовского, Арамильского городского округа, Берёзовского, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 36 766.

«Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 237 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 158 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1156. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 280 человек. Общее число выписанных достигло 28 864. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 784», — сказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 238 летальных исходов, полностью выздоровели 10 360 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.