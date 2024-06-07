В Нижнем Тагиле за сбыт наркотиков в особо крупном размере будут судить жителя Кушвы 

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Кушвы. Подозреваемый обвиняется в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

По версии правоохранителей, на 159-м километре трассы Екатеринбург — Серов наряд ДПС остановил отечественный легковой автомобиль. Владелец машины странно вёл себя на дороге, а при виде сотрудников ГИБДД начал резко менять направление. После задержания полиция обнаружила запрещённые вещества на заднем сиденье автомобиля и вызвала на место происшествия следственно-оперативную группу.

«Всего полицией было изъято 15 свёртков, в каждом из которых находилось по три стеклянных флакона с жидкостью прозрачного цвета. Также был изъят сотовый телефон задержанного и штыковая лопата, с помощью которой молодой человек оборудовал тайники-закладки. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции обнаружили несколько таких схронов, которые успел сделать подозреваемый до момента его задержания. В них обнаружили ещё столько же свёртков с составляющими для приготовления наркотического вещества», — пояснили в ведомстве.

Ранее не связанный с криминальной деятельностью молодой человек имеет положительные характеристики с места работы и военной части. После службы в армии законо работал, но из-за нехватки денег согласился на сомнительную подработку, предложенную ему через мессенджер. За каждую закладку подозреваемому обещали по тысяче рублей.

По словам начальника следственного подразделения отдела полиции № 21 подполковника юстиции Ольги Марамзиной, при экспертизе было обнаружено около 3 кг прекурсоров, которые задержанный перевозил на своём автомобиле. Данные вещества при смешивании образуют синтетический наркотик.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (покушение на сбыт прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

На данный момент Пригородный районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.