В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки произошло четыре пожара, три из них — на контейнерных площадках ТКО. Ещё один пожар случился в частном двухквартирном жилом доме на улице Гайдара.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, сигнал о возгорании в частном доме поступил в 22:27. В одной из квартир огнём повреждены кровля, чердачное перекрытие и домашнее имущество, сгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 154 кв. метра. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в чердачном перекрытии. Пострадавших нет.