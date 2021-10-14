​​​​​​​В Нижнем Тагиле за один день из-за непотушенных сигарет в пожарах погибли два человека

В Нижнем Тагиле только за сегодня в пожарах погибли двое мужчин. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе надзорной деятельности при МЧС. Первый пожар произошёл в 8:30 в пятиэтажном жилом доме на улице Победы, 45. Соседи заметили дым из-под входной двери на третьем этаже и позвонили родственникам.

«Когда прибывшие родные открыли дверь, оказалось, что мужчина уже погиб, отравившись продуктами горения. Тлели постельные принадлежности на кровати, в которой лежал мужчина. Только после этого родственники сообщили о пожаре в пожарно-спасательную службу», — пояснили в отделе надзорной деятельности.

В ведомстве также отметили, что 66-летний владелец квартиры имел инвалидность и не мог передвигаться самостоятельно.

Сообщение о втором пожаре на седьмом этаже дома № 43 на Черноисточинском шоссе поступило на пульт диспетчерской в 11:20. Пожарных вызвали очевидцы, когда заметили дым из окон со стороны улицы. На площади 5 кв. м повреждено имущество внутри квартиры. В результате возгорания погиб 44-летний мужчина.

«Погибший проживал в квартире с женой и двумя детьми. На момент пожара находился дома один. Вероятно, проводив жену на работу, а детей в школу, решил закурить, лёжа на диване», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожаров стала неосторожность при курении погибших. Дознаватели проводят проверки.