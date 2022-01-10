В Нижнем Тагиле за новогодние каникулы сотрудники ГИБДД выявили около 2000 нарушений

В новогодние каникулы в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе сотрудники ГИБДД выявили 1950 нарушений ПДД.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, 31 водитель был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ещё 19 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, на них сотрудники ГИБДД составили административные протоколы по статье 12.26 КоАП РФ. Административный штраф за такие нарушения составляет 30 тысяч рублей, также автомобилистам грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В отношении трёх водителей сотрудники полиции возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

30 водителей сели за руль автомобиля, не имея прав на управление транспортным средством. Они привлечены к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения сообщать о фактах управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, по телефону дежурной части ГИБДД: 8 (3435) 47-70-01.