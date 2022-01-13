В Нижнем Тагиле за новогодние каникулы на нарушителей антиковидных мер полицейские составили 71 протокол

С начала января в Свердловской области контрольные группы составили 743 протокола об административных нарушениях, из них 71 — в Нижнем Тагиле, 191 — в Екатеринбурге. Наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф от одной до 30 тысяч рублей. Также полицейские провели более девяти тысяч профилактических бесед с нарушителями масочного режима.

Как рассказали в мэрии Нижнего Тагила ИА «Все новости», чаще всего средствами защиты тагильчане пренебрегали в транспорте и торговых центрах.