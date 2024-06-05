В Нижнем Тагиле за неуплату алиментов женщину приговорили к исправительным работам 

В Нижнем Тагиле суд признал виновной 41-летнюю местную жительницу, не желающую платить алименты своим двум несовершеннолетним детям. Ранее женщина по решению суда была обязана ежемесячно перечислять 1/4 часть дохода на содержание дочери и 1/8 часть на содержание сына. Но обвиняемая недобросовестно отнеслась к своим родительским обязанностям и не отчисляла алименты. Позже судебные приставы за невыполнение обязательств привлекли мать к административной ответственности в виде обязательных работ, на которые женщина так и не явилась.

«Обвиняемая родительские обязанности не исполняла, официально нигде не работала, состояла на учёте у нарколога с диагнозом “синдром зависимости в результате употребления алкоголя”. В рамках исполнительных производств, находящихся на исполнении в Тагилстроевском районном отделении судебных приставов города Нижнего Тагила, должник была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ. Однако обязательные работы она не отбыла. Несмотря на меры административно-правового характера, женщина должных выводов для себя не сделала, в связи с чем дознавателем службы в отношении неё было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. На момент производства дознания по уголовному делу сумма задолженности перед детьми составляла более 1,5 млн рублей», — сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Суд рассмотрел материалы дела и принял во внимание, что женщина уже имеет судимость за кражу. Ей было назначено наказание за каждое из двух преступлений за неуплату алиментов 1 год и 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и алиментов в пользу детей.