В Нижнем Тагиле за неделю полицейские поймали 60 малолетних нарушителей

В Нижнем Тагиле 60 несовершеннолетних доставили в отделы полиции во время профилактического мероприятия «Комендантский патруль». За неделю 250 полицейских проверили более 500 мест возможного пребывания детей.

«60 несовершеннолетних доставлялись в отделы полиции, в том числе 13 состоящих на учёте, 52 безнадзорных, восемь за совершение административных правонарушений, в том числе до достижения возраста привлечения к административной ответственности.

Из числа доставленных в органы внутренних дел несовершеннолетних 53 возвращены родителям, двое помещены в социально-реабилитационный центр, пятеро, в том числе иногородние, помещались в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

34 родителя привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей, семь — за нахождение их детей в пьяном виде или распитие алкоголя. Выявлено три факта продажи несовершеннолетним спиртного. Зафиксировано две мелкие кражи и одна драка. С более 300 несовершеннолетними, состоящими на учёте, сотрудники провели профилактические беседы.

Сотрудники полиции призывают родителей проявлять заботу и внимание к своим несовершеннолетним детям, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий с их участием.