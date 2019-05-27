В Нижнем Тагиле за минувшую субботу в ДТП пострадали два пенсионера (ВИДЕО)

Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими произошли в Нижнем Тагиле в минувшую субботу, 25 мая. Около 10 утра на первом километре Исинского тракта 83-летний мужчина на Renault Symbol не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения водитель с травмами головы и ушибом грудной клетки был госпитализирован в ЦГБ № 1.

Ещё одно ДТП произошло в полдень на втором километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на городское отделение пропаганды ГИБДД, 51-летний мужчина на Lada Vesta при левом повороте не предоставил преимущество Peugeot, который двигался по встречной полосе. В аварии пострадала 64-летняя пассажирка иномарки, которая получила тупую травму живота и перелом рёбер. Пенсионерку доставили в ЦГБ № 2.