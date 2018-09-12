В Нижнем Тагиле за миллион рублей продают 4-метровую статую Баумана

Бронзовую статую революционера Николая Баумана продают в Нижнем Тагиле через сервис подачи объявлений Avito. Скульптуру высотой 4,5 метра, которая никогда не вывозилась со склада, можно приобрести за 1 млн рублей.

Как рассказал АН «Между строк» автор объявления Максим, статуя принадлежит бывшему директору предприятия «Росмонумент», которое и отлило памятник революционеру.

«Сделали статую где-то в конце восьмидесятых годов, по заказу какого-то города. По-моему, даже оплату частично произвели, но потом распался Советский Союз, предприятие закрылось, а статуя оказалась у бывшего директора», — рассказал АН «Между строк» автор объявления.

По словам продавца, статую пытаются реализовать уже давно, но покупатели не находятся. Отправить её на металлолом хозяину жалко, да и не имеет смысла.

«Внутри она полая, а толщина слоя бронзы что-то около полутора сантиметров. Миллион рублей — адекватная цена: если сейчас такую статую отливать, выйдет в разы дороже. Кто её может купить, не знаю, возможно, кому-нибудь нравится Бауман», — объясняет Максим.

Николай Бауман — член большевистского РСДРП, соратник Владимира Ленина. Был убит в октябре 1905 года (во время всероссийской стачки) простым рабочим недалеко от Императорского московского технического училища, известного сейчас как МГТУ им. Баумана. Несмотря на раннюю смерть, революционер стал одним из символов большевиков, в его честь назвали десятки улиц в СССР, Казанскую академию ветеринарной медицины, в которой он учился, станцию московского метро и т. д.