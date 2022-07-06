В Нижнем Тагиле за кражу в магазине задержан житель Пермского края, находящийся в федеральном розыске

В Нижнем Тагиле сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину по подозрению в краже. Установлено, что задержанный является ранее осужденным жителем Пермского края и находится в федеральном розыске за аналогичное преступление.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, преступника удалось задержать на месте преступления в гипермаркете «Лента» на Уральском проспекте. После срабатывания кнопки тревожной сигнализации на место прибыли сотрудники охраны, которые задержали 40-летнего мужчину и доставили в ближайший отдел полиции. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сейчас подозреваемый находится в отделе полиции № 20, где проводится проверка по факту кражи дезодорантов.

Как установили правоохранители, с мая 2022 года злоумышленник находится в федеральном розыске, инициированный сотрудниками МВД в Перми, где он проходил в качестве фигуранта по уголовному делу о краже. Сейчас решается вопрос о возвращении мужчины к инициаторам розыска.