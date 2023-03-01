В Нижнем Тагиле за групповое изнасилование ребёнка осуждена пара педофилов

Сегодня, 1 марта, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании ребёнка. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказались 25-летний мужчина и 20-летняя женщина. Оба обвинялись в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет). Мужчина также обвинялся по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование лица младше 14 лет). От комментариев о поле ребёнка, ставшего жертвой сексуального насилия, в пресс-службе Дзержинского районного суда воздержались.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений и по их совокупности приговорён к 14 годам заключения в колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы. Его подельница также была признана виновной и приговорена к чуть менее суровому наказанию: 12 лет заключения в колонии общего режима и ограничение свободы на 1 год.