В Нижнем Тагиле за год безработица выросла в 7 раз

В Нижнем Тагиле в апреле 2021 года было зарегистрировано 6303 безработных — это в 7 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них — люди среднего возраста со средним профессиональным образованием, сообщает ИА «Все новости».

Согласно данным центра занятости, на 1 апреля в Нижнем Тагиле зарегистрировано 6303 безработных. В это же время в 2020 году на учёте в качестве безработных стояли 879 тагильчан.

Взрывной рост числа людей без работы произошёл в разгар коронавируса. Так, в мае прошлого года число неработающих увеличилось сразу на 1000 человек. До декабря 2020 года количество нетрудоустроенных продолжало расти, а в январе пошло на спад.

Среди безработных большинство — женщины (56%). Практически четверть не имеющих работу — молодёжь 16–29 лет. Преобладающая группа безработных — горожане среднего возраста. Меньше всего нетрудоустроенных среди людей предпенсионного возраста. У 38% безработных среднее профессиональное образование, а почти каждый пятый не имеет основного общего образования. 15% находящихся на учёте в центре занятости получали профессию в вузах.

Сейчас в Нижнем Тагиле зарегистрировано более 2,2 тысячи вакансий. Это почти втрое меньше числа безработных. Наиболее востребованы на рынке труда уборщики, продавцы продовольственных товаров и подсобные рабочие.