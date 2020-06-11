В Нижнем Тагиле за два дня сгорело три гаража и один автомобиль

За два дня в Нижнем Тагиле произошло три крупных пожара. Сгорело три гаражных бокса и один автомобиль. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС 10 июня в 12:45. В гаражном кооперативе «Карьерный» на улице Афганской на площади 4 кв. м горело имущество в одном из гаражей. На место выехали 2 спецмашины и 8 человек личного состава. По предварительным данным, пожар начался после того, как на крыше соседнего бокса мужчина разогревал битум для ремонта кровли.

«Мужчина проводил пожароопасные работы не только с нарушениями требований безопасности, но и в условиях особого противопожарного режима, который установлен постановлением правительства Свердловской области. По окончании проверки по пожару нарушитель будет привлечён к административной ответственности», — рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.

Вечером того же дня в 23:00 поступило сообщение о пожаре на улице Черных. На площади 120 кв. м горела кровля двух гаражей. Из-за того, что огонь мог перекинуться на соседние крыши, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 БИС, привлечены дополнительные силы и средства. В тушении были задействованы 4 машины и 12 спасателей. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, за гаражными боксами расположена контейнерная площадка, рядом с которой складировался крупногабаритный мусор. По предварительным данным, сначала загорелся мусор, а потом огонь перекинулся на гаражи. По факту пожара организована проверка.

Утром 11 июня, около восьми часов утра, поступило сообщение о пожаре на улице Ермака. У дома № 23 горел автомобиль Hyundai Solaris. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. В результате пожара повреждён моторный отсек.

«Незадолго до возникновения пожара хозяйка автомобиля вернулась домой с дачи. Ещё в саду обратила внимание, что с системой сигнализации творится что-то неладное, но до дома доехала без происшествий. Находясь уже в квартире, женщина услышала, что снова сработала сигнализация. Выглянув в окно, увидела пожар и бросилась спасать из машины вещи», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.