В Нижнем Тагиле за день 54 водителя привлечены к ответственности за выезд на встречку

За первый день проводимого в Нижнем Тагиле мероприятия «Безопасная дорога» сотрудниками ГИБДД было выявлено 54 нарушения ПДД в виде выезда водителями на полосу встречного движения. При этом один из водителей ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Как сообщили АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГИБДД, в период с 14 апреля по 17 апреля 2020 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению серьёзных нарушений ПДД. На подъездных трассах к Нижнему Тагилу и наиболее аварийных участках дорог организовано усиленное несение службы нарядов Госавтоинспекции.

В дорожной полиции напоминают, что за выезд на полосу встречного движения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей либо лишения специального права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.