В Нижнем Тагиле за четыре дня сотрудники ГИБДД поймали 30 пьяных водителей

с 18 по 21 декабря сотрудники ГИБДД совместно с полицейскими провели рейд по пресечению нарушений правил дорожного движения в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, в течение четырёх дней сотрудники полиции выявили 550 нарушений. Из них около 100 — грубые.

12 водителей привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за вождение в пьяном виде. Их ждёт лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет и денежный штраф в размере 30 тысяч рублей. Три уголовных дела возбудили по ст. 264.1 УК РФ за вождение в нетрезвом виде повторно.

Ещё семь водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. На автолюбителей полицейские составили административные протоколы по ст. 12.26 КоАП РФ. Несмотря на то, что водители отказались от освидетельствования и факт опьянения документально не подтверждён, в соответствии с действующим законодательством водители получат наказание, как за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Восемь автомобилистов управляли автомобилем не только в состоянии опьянения, но и не имели права управления транспортом.

41 водитель управлял машиной, не имея для этого прав. 21 автолюбитель выехал на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция призывает всех сообщать о неадекватных действиях водителей, нарушающих правила дорожного движения, по телефону дежурной части ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»: 8 (3435) 47-70-01.