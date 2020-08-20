В Нижнем Тагиле за четыре дня сбили четырёх людей на пешеходных переходах

В Нижнем Тагиле за четыре дня под колёса автомобилей попали уже четверо пешеходов. Как отмечают в отделе пропаганды ГИБДД, все ДТП происходили на пешеходных переходах. Так, сегодня, 20 августа, утром на перекрёстке улицы Удовенко и Уральского проспекта 52-летний водитель Ford Focus сбил 47-летнюю женщину, когда та переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину с переломом ноги госпитализировали в больницу. На момент ДТП водитель был трезв. Сотрудниками ГИБДД установлено, что в 2019 и 2020 годах мужчина нарушал ПДД 13 раз.

Госавтоинспекция напоминает, что выходить на проезжую часть можно только при полной остановке транспортного средства. Ни в коем случае нельзя отвлекаться на гаджеты, телефонные разговоры. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями нужно учитывать, что на мокром асфальте тормозной путь транспортного средства значительно увеличивается.