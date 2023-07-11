В Нижнем Тагиле за 7 месяцев украли 25 велосипедов 

В Нижнем Тагиле в текущем году украли 25 велосипедов, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Большая часть краж – 9 совершены в Дзержинском районе, в Ленинском районе – 7 , в Тагилстроевском районе – 8 и ещё одна произошла на территории обслуживания МУ МВД России «Нижнетагильское». В ведомстве отметили, что такие преступлений является особо актуальным в тёплое время года. Жители города используют велосипед для передвижения не только к месту отдыха, но и повседневно. Основным местом совершения краж велосипедов являются подъезды домов и придомовые территории.

«Буквально на прошлой неделе оперативниками отдела полиции № 16 был задержан 33–летний ранее судимый житель посёлка Старатель, который дал признательные показания в краже велосипеда, совершённой в середине июня этого года из подъезда дома по улице Курортная. Злоумышленник в вечернее время похитил транспортное средство, принадлежащее 36–летнему тагильчанину, проживающего в соседнем доме, стоимостью 7000 рублей. Сейчас велосипед изъят и возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде», — рассказали в ведомстве.

В полиции считают, что популярным средством от угона велосипедов являются тросы. Несмотря на то, что они не являются гарантированным средством защиты, отказываться от их использования нельзя, потому что на их демонтаж требуется время, в течение которого владелец или кто-то из случайных свидетелей и очевидцев может вмешаться в ситуацию.

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам велосипедов придерживаться основных правил безопасности, способствующих сохранности их имущества:

не оставлять велосипед без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами;

не доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям;

оставлять по возможности велосипеды в зоне охвата видеокамер;

приобретать надёжные средства защиты;

пристёгивая велосипед к ограждению, перилам или подобным конструкциям, убедиться в их устойчивости и надёжности;

на ночь или на время долгого отсутствия оставлять велосипед в квартире или другим надёжном закрываемом месте;

знать серийный номер велосипеда. При его отсутствии на раме сделать специальную пометку, для более лёгкого его опознавания;

в случае кражи велосипеда незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию.

А также сотрудники рекомендуют запомнить приблизительное время совершения преступления, постараться до приезда сотрудников полиции найти свидетелей и очевидцев происшествия, записать номера их телефонов.