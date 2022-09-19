В Нижнем Тагиле за 5,5 млн рублей продают старый санпропускник на Вые 

В Нижнем Тагиле выставили на продажу старое здание бани на Аганичева, 101 площадью 1600 квадратных метров. Объявление разместило частное лицо на сайте «Авито». Стоимость помещений собственники оценивают в 5,5 млн рублей. До недавнего времени здесь находился санпропускник для бездомных.

«Продаётся отдельно стоящее здание площадью 1600 метров, находящееся на земельном участке 26 соток. Ранее использовалось как общественная баня с химчисткой, на участке есть газ, все центральные коммуникации. Идеально подойдёт под бани нового поколения или что-то другое», — сказано в объявлении.

Люди, которые не имеют определённого места жительства, до 2012 года проходили в этом помещении дезинфекцию. На поддержание эпидемиологической ситуации в Нижнем Тагиле денежные средства выделялись из бюджета города. В санпропускнике работали баня и три дезинфекционные камеры, которые позволяли обеззараживать вещи.

Как рассказали АН «Между строк» в Центре гигиены и эпидемиологии Нижнего Тагила, муниципальный санпропускник переехал с Аганичева, 101 после открытия в 2012 году новой бани для бездомных на улице Верхняя Черепанова, 109. Бывшее здание санпропускника, по словам специалистов Роспотребнадзора, собственники пытаются продать давно.

Действующий санпропускник на улице Верхняя Черепанова обошёлся городскому бюджету в 22 млн рублей. За эти деньги реконструировали здание бывшей бани, установили вентиляционные системы и дезинфекционные камеры, сделали отделку внутренних помещений и внешнего фасада санпропускника.