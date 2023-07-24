В Нижнем Тагиле за 4 млн рублей отремонтируют трибуны на Театральной площади, но герб СССР оставят

Для ремонта облицовочного покрытия трибуны на Театральной площади мэрия Нижнего Тагила выделит почти 4 млн рублей. Тендер на официальном сайте госзакупок появился 19 июля. Работы планируется провести в три этапа и завершить до 13 октября 2023 года.

«Смета подготовлена, финансирование обеспечено, конкурс будет отыгран. За летний сезон всё сделаем. Там запланирована 70% замена плитки, часть плитки целая, нужно привести всё в порядок. Никаких перестроек не будет. Герб СССР останется на месте, пусть он и несуществующей страны, но решений по нему не принималось», — прокомментировал ИА «Все новости» начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.