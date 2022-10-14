В Нижнем Тагиле за 4 часа сотрудники ГИБДД поймали 69 пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте 

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД за 4 часа поймали 69 тагильчан, переходивших дорогу в опасном месте далеко от зебры, и 12 водителей, не пропустивших пешеходов. Об этом рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Сотрудники ГИБДД напоминают автовладельцам о необходимости снижения скорости при подъезде к пешеходным переходам, вблизи школ, детских садов, медицинских учреждений. Также госавтоинспекторы обращаются к пешеходам с просьбой использовать световозвращающие элементы в одежде, чтобы обезопасить себя и своих детей в вечернее время.

Водителей, заметивших пешеходов, передвигающихся по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов, просят сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону: 8 (3435) 47-70-01.