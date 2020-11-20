В Нижнем Тагиле за 2,5 млн рублей отреставрируют памятник «Чёрный тюльпан»

В Нижнем Тагиле отреставрируют памятник тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, который в народе называют «Чёрный тюльпан». Согласно завершившемуся конкурсу на сайте госзакупок, заниматься ремонтными работами за 2,5 млн рублей будет индивидуальный предприниматель Шаганов.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации, во время очередной проверки монументов Нижнего Тагила искусствоведы и представители управления культуры заметили, что памятник разрушается. Также с просьбой о капитальном ремонте памятника тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, к главе города Владиславу Пинаеву обратились руководители Союза ветеранов Афганистана.

«После таяния снега и из-за перепадов температур бетон проседает и постепенно может превратиться в труху. Вода проникает внутрь конструкции. Под памятником периодически появляется лужа. С правой стороны обвалилась плита. Поэтому необходимо сделать капитальный ремонт. Скульптуру нужно на время демонтировать, бетонное основание привести в порядок, облицевать гранитом», — рассказала заведующая сектором городской скульптуры музея изобразительных искусств Александра Шемякина.