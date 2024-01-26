В Нижнем Тагиле за 2023 год на 46% возросло число ДТП 

В Нижнем Тагиле за 2023 год зарегистрировано 270 дорожно-транспортных происшествий, что на 46% больше, чем годом ранее. Об этом на первом заседании городской думы в этом году доложил врио начальника ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Сергей Бернгардт.

За год в ДТП по городу был травмирован 351 человек, 10 погибли. С участием детей произошла 41 авария, ранения получили 45 детей, погибших нет. Ежедневно по городу работает 4 экипажа дорожной полиции, сотрудников в ведомстве не хватает.

Основными причинами ДТП были названы несоответствие скорости конкретным условиям движения (72), нарушение правил проезда перекрёстков (56), неправильный выбор дистанции (32), нарушение ПДД пешеходами (28), нарушения правил проезда пешеходных переходов (25).

Согласно статистике, на региональных магистралях происходит 14% всех аварий, но тяжесть их последствий выше, чем на городских дорогах. Так, на междугородних трассах произошло более 60% аварий со смертельным исходом. За год зарегистрировано 75 ДТП, в них погибло 128 человек. Наиболее аварийными стали автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Южный подъезд к городу Нижний Тагил, Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск, Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка, Нижний Тагил — Нижняя Салда.

Как рассказали представители ГИБДД, практически треть от общего количества ДТП в черте города произошла с участием пешеходов. Зафиксировано 86 наездов на пешеходов, травмировано 84 человека, трое погибли, наезды автолюбителей на пешеходных переходах значительно возросли, отметили в дорожной полиции. Тем не менее по вине пешеходов также происходят ДТП, всего зарегистрировано 31, в них погибли два человека. Годом ранее в ДТП по вине самих пешеходов погибли четверо.

Также в Нижнем Тагиле остаётся острой проблема пьяного вождения, за год было зафиксировано около 600 водителей в нетрезвом состоянии, 269 человек отказались от освидетельствования. Сергей Бернгардт отметил, что есть водители, которые повторно садятся пьяными за руль.