В Нижнем Тагиле за 2022 год от передозировки наркотиков погибли 76 человек

В мэрии Нижнего Тагила прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на которой обсудили вопросы, связанные с профилактикой и преступлениями в сфере незаконного оборота запрещённых веществ, а также меры по лечению и реабилитации наркозависимых.

Согласно информации секретаря антинаркотической комиссии Нижнего Тагила Дмитрия Кужелева, в муниципалитете в полной мере идёт взаимодействие различных ведомств и организаций для реализации дорожной карты по нейтрализации факторов, влияющих на повышение смертности от отравления наркотиками.

«По итогам 2022 года в Нижнем Тагиле погибло от отравления наркотиками 76 человек, вследствие чего нами совместно с межмуниципальным управлением МВД России "Нижнетагильское" был разработан и осуществляется специальный план действий. Постепенно ситуация улучшается. Проводимые мероприятия оказали влияние на то, что за эти четыре месяца, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, идёт снижение случаев смертельного отравления наркотиками почти на 13%», — доложил Дмитрий Кужелев.

Привели к положительным результатам и меры по противодействию распространению ВИЧ-инфекции среди наркоманов. Об этом рассказала заведующая филиалом ГАУЗ СО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» Оксана Каргаполова.

«По путям передачи лидирующее место занимает половой путь инфицирования, который вытесняет путь заражения при употреблении наркотических средств. Поражённость населения в Нижнем Тагиле ниже среднеобластного показателя. Заболеваемость в городе в 2022 году выросла на 11,7%, но специалисты связывают это с повышением уровня выявления ВИЧ-инфекции. В то же время основная масса пациентов с ВИЧ консолидирована в возрасте старше 30 лет. Среди категорий 15–17 и 18–29 лет идёт снижение заболеваемости. Хочется отметить, что в 2010 году только 60% из всех выявленных пациентов состояли на учёте, а в 2021 — 92,3%. Кроме этого, существенно снизились сроки постановки на учёт, достигнут эффект лечения 77%. Благодаря межведомственному взаимодействию, которое на протяжении многих лет осуществляется в нашем городе, удалось добиться таких результатов», — отчиталась Оксана Каргаполова.

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассказал о новых методах работы по этому направлению с конкретными примерами. Также он отметил, что в отношении преступников, занимающихся распространением наркотиков, надо действовать жёстче.

«Меняется механизм совершения преступлений в сфере оборота психотропных веществ, что значительно осложняет работу всех силовых структур и других организаций, противостоящих распространению наркомании. Время настало, по определённым направлениям нужно принимать жёсткие наступательные меры. Если мы хотим кардинально повлиять на ситуацию, то других вариантов нет», — сказал Ибрагим Абдулкадыров.

По поручению мэра в Нижнем Тагиле будет проведён ряд мероприятий, направленных на предотвращение случаев распространения наркотиков. Кроме этого, озвученные на заседании предложения по повышению эффективности работы в данном направлении, где требуется активное участие региональных и федеральных структур, направят в аппарат областной антинаркотической комиссии.