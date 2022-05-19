В Нижнем Тагиле за 2021 год произошло 94 пожара в мусоропроводах и на мусорных площадках, но ни одного нарушителя наказать не удалось

По данным отдела надзорной деятельности МЧС, за 2021 год в Нижнем Тагиле произошло 29 пожаров в мусоросборных камерах многоквартирных домов и 65 пожаров на контейнерных площадках. За 2020 год в городе 43 раза горели мусоропроводы и 48 раз — мусорные контейнеры. Основной причиной таких пожаров является неосторожное обращение с огнём граждан.

При этом за описанный период никто из виновников в возгорании к ответственности не привлекался, поскольку установить их личности не представляется возможным.

«В случае пожаров в мусоропроводах и мусорных контейнерах отсутствует возможность установить виновника по причине доступа неограниченного круга лиц. Установка видеокамер, которые могли бы позволить определить правонарушителей в таких местах, тоже не предусматривается», — пояснили в МЧС.

Основной способ недопущения возгораний в мусоропроводах — повышение общего уровня культуры безопасности населения, а также соблюдение требований пожарной безопасности, сообщают в отделе надзорной деятельности. Несмотря на это, по мнению сотрудников МЧС, достаточно большое количество граждан считает соблюдение требований пожарной безопасности необязательным, что зачастую приводит к печальным последствиям.

«При поквартирных обходах дознаватели сталкиваются с информацией общего характера примерно такого содержания: жильцы квартиры №... постоянно курят на лестничной площадке, значит, это из-за них загорелся мусоропровод. Такие рассуждения не являются достаточным основанием для признания гражданина или группы граждан виновными по факту пожара и не могут служить поводом для привлечения к административной ответственности», — отмечают в МЧС.

Несмотря на то, что возгорания мусоросборной системы возникают на сравнительно небольшой площади — 1-2 квадратных метра, всегда следует вызывать пожарных. Отдел надзорной деятельности и ПР Нижнего Тагила напоминает, что телефон вызова пожарно-спасательной службы — 101, а единый телефон вызова экстренных служб — 112.