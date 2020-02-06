В Нижнем Тагиле за 2019 год мошенники 19 раз пытались сбыть фальшивые купюры

За 2019 год полиция Нижнего Тагила зарегистрировала 19 фактов сбыта поддельных купюр. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в 80% случаев подделываются и сбываются банкноты номиналом 5000 рублей, в 15% случаев — 1000 рублей.

«За мою рабочую деятельность много раз сталкивалась с фальшивыми денежными знаками, в основном с билетами банка приколов. К обману прибегают молодые люди, оплачивая покупки у пожилых кассиров “фантиками”, пользуясь тем, что работники в силу возраста не так внимательны», — рассказала кассир сетевого магазина.

В связи с участившимися случаями сбыта фальшивых купюр сотрудники полиции провели профилактический рейд, в котором раздавали памятки кассирам и рассказывали о том, что в первую очередь нужно обращать внимание на качество бумаги и цвет банкноты.