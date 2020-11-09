В Нижнем Тагиле выявили 13 новых случаев коронавируса

На территории Нижнего Тагила за прошедшие сутки выявили 13 заболевших коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области зафиксировано 297 новых случаев заражения, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Помимо тагильчан, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+85), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Кушвы, Нижней Салды, Невьянска, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 38 776.

«Состояние 409 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 285 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 183 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1811. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 302 человека. Общее число выписанных достигло 30 900. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 839», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 256 летальных исходов, полностью выздоровели 10 722 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 793 летальных исхода, выздоровел 1 335 141 человек.