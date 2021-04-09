Экономика

В Нижнем Тагиле выставили на торги банкротящийся Выйский деревообрабатывающий комбинат

09.04.2021 12:15
В Нижнем Тагиле выставили на торги банкротящийся Выйский деревообрабатывающий комбинат

На площадке Российского аукционного дома выставлено на продажу имущество ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат», расположенного на Серебрянском тракте, 15. Начальная цена составляет 234,7 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». Торги пройдут в формате открытого английского аукциона (на повышение). Шаг аукциона 11,7 млн руб. Заявки принимаются до 4 мая, торги состоятся 6 мая.

Как следует из сообщения РАД, к продаже предлагается весь комплекс зданий и сооружений комбината с оборудованием, а также земельный участок площадью почти 70 тысяч кв. м. Среди объектов также указаны здания цехов: деревоообрабатывающий (более 8 тысяч кв. м) и лесопильный (более 5,7 тысячи кв. м). Комбинат находится в залоге у лишённого лицензии «Уралтрансбанка».

«Имущественный комплекс с оборудованием имеет потенциал развития как деревообрабатывающий комплекс для производства пиломатериалов и другой продукции из древесины. Размер земельного участка позволяет организовать дополнительные площадки для размещения различных подразделений», — говорится в сообщении Российского аукционного дома.

Выйский ДОК с 2018 года находится в банкротстве. Согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, конкурсное производство в отношении предприятия продлено до 18 мая 2021 года.

Фото: 
Григорий Ковязин
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