В Нижнем Тагиле выставили на продажу Уральский завод металлоконструкций

На прошлой неделе на онлайн-площадке Avito на продажу был выставлен Уральский завод металлоконструкций, который расположен в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной. Предполагаемая владельцем стоимость завода — 690 миллионов рублей.

«Продаётся действующий бизнес, год основания 2015, ОКВЭД 28.11 (производство строительных металлических конструкций). Правовая форма: ООО. Предприятие сертифицировано по ISO 9001 и оснащено современным высокоточным автоматизированным оборудованием 2016–2020 годов выпуска. За последние 5 лет с помощью наших металлоконструкций было возведено более 500 промышленных и жилых объектов от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в странах СНГ», — указано в объявлении.

Как следует из описания, готовый бизнес располагается на земельном участке площадью 2 гектара, на котором находятся непосредственно производство, прочие технические помещения, крытая эстакада для хранения продукции и ряд кабинетов для работников. Автор объявления отмечает, что завод укомплектован производственным и офисным персоналом численностью 80 человек.